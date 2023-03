Salvadori su Buti "Prestigioso riconoscimento"

"Prestigioso riconoscimento che porta a Firenze le sue alte e molteplici competenze: saranno preziose per la sua cattedra e per il territorio".

Il Presidente della Fondazione CR Firenze, Luigi Salvadori, commenta così l’ingresso del professor Marco Buti nello staff dei docenti dell’Istituto Universitario Europeo: "Apprendiamo con grandissimo piacere dell’ingresso del professor Buti nello staff dei docenti dell’Istituto Universitario Europeo".

Salvadori sottolinea che si tratta di un prestigioso riconoscimento per una personalità che "la nostra Istituzione ha già avuto modo di conoscere e apprezzare. È infatti grazie ai suoi suggerimenti se, nel febbraio del 2021, quando il Recovery fund era appena agli inizi, abbiamo potuto predisporre 17 progetti ‘chiavi in mano’ per il nostro territorio che abbiamo poi offerto alle istituzioni toscane".

Proprio per il suo ruolo di osservatore privilegiato sui temi dell’Europa, mai così attuali, era stato recentemente invitato a tenere una ‘lectio magistralis’ sulle sfide dell’economia dell’Unione Europea. "Siamo dunque davvero molto lieti del suo ritorno a Firenze - aggiunge Salvadori –. Siamo anche certi che le sue alte e molteplici competenze saranno preziose per la sua cattedra così illustre, per il territorio e per tutto l’Istituto Universitario Europeo col quale collaboriamo da anni, con reciproca soddisfazione, su progetti e interventi di grande rilevanza".