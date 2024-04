Salute mentale e assistenza psicologica gratuita. Ecco il nuovo sportello aperto a tutti a ’Il Giardino’

Aumenta il disagio psicologico nella popolazione toscana. Lo dimostrano i numeri dell’Ordine degli psicologi: nel 2023 il 73% dei professionisti del settore hanno registrato un incremento delle richieste, soprattutto per sintomatologia ansiosa (50%), problemi relazionali (20%) e depressione (11%). L’aumento interessa principalmente i giovani tra i 20 e i 30 anni (44%), ma coinvolge tutte le età. Per chi ha difficoltà, anche economica, per chiedere aiuto a un professionista, nasce a Figline nel centro sociale Il Giardino in via Roma uno sportello psicologico gratuito e aperto a tutti. Promosso dalla cooperativa Nomos e dall’associazione Il Giardino, realizzato grazie al contributo della Società della Salute Fiorentina Sud Est, è stato inaugurato alla presenza del direttore Sds Simone Naldoni e dei sindaci del Valdarno fiorentino insieme ai vertici degli enti coinvolti e a professionisti del settore. Si tratta, spiega Gaia Guidotti, vicepresidente Nomos, di "uno sportello di prima accoglienza gratuito per chiunque dai 18 anni in su. Offre un servizio di ascolto attivo e senza giudizio per affrontare le difficoltà emotive e psicologiche degli utenti".

Sarà aperto il venerdì mattina dalle 9 alle 12 anche senza appuntamento: dopo uno o più colloqui con una psicologa, l’utente potrà poi essere indirizzato ai servizi privati o pubblici più adatti presenti sul territorio. Lo sportello, ricorda il sindaco di Figline e Incisa Giulia Mugnai, si aggiunge allo psicologo messo a disposizione dal Calcit e dal progetto comunale "Psicologo on the road" attivato per il secondo anno consecutivo sul territorio.

Consulenze sono attive anche all’Istituto Vasari dedicate ai giovani. "Uno sportello anche al centro sociale Il Giardino, punto di riferimento per la nostra comunità, specie la parte più fragile e in là con gli anni – dice Mugnai - ci consente di avere un ulteriore presidio sul territorio comunale dove è alta l’attenzione per la salute mentale".