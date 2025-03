Salute,le iniziative Lilt Firenze per la Settimana nazionale della prevenzione oncologica

Firenze, 13 marzo 2025 - Incontri sull'educazione alimentare, raccolta fondi, olio d'oliva, pillole di salute online rivolte agli studenti contro il fumo e per la promozione di stili di vita sani. Sono le iniziative che la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori organizza a Firenze dal 15 al 22 marzo per la Settimana nazionale per la prevenzione oncologica, campagna di sensibilizzazione che Lilt promuove dal 2001 per diffondere nella comunità italiana la cultura della prevenzione come stile di vita, prima arma fondamentale per tenere lontana la malattia. Verranno fatte consulenze nutrizionali gratuite per i soci Lilt Firenze nella sede dell’associazione, con la dottoressa Simonetta Salvini, dietista nutrizionista. Gli incontri saranno di educazione alimentare volti alla prevenzione oncologica e delle principali malattie croniche (prenotazioni allo 055.576939). Il 18 e il 20 marzo alla Passerella dell’Isolotto (lato Lungarno dei Pioppi) e in piazza Artusi verrà fatta una raccolta fondi con distribuzione di opuscoli informativi e offerta di bottiglie di olio, elemento fondamentale di un'alimentazione sana e simbolo della Campagna. Durante la settimana Lilt Firenze ricorderà, con un post al giorno sui social (Facebook, Instagram e Twitter), le buone abitudini per ridurre il rischio di ammalarsi di cancro, e in particolare sui danni da tabagismo, con la partecipazione attiva di studenti delle scuole superiori in cui Lilt fa promozione della salute. Con l’occasione verrà anche lanciato il prossimo Gruppo di disassuefazione al fumo , condotto dalla dottoressa Claudia Bricci, che inizierà il 25 marzo in collaborazione con Comune di Firenze-Quartiere 3. “La prevenzione rimane il principale strumento di lotta contro i tumori” spiega Alexander Peirano. “Una dieta sana contribuisce, insieme agli altri componenti dello stile di vita sano, a ridurre il rischi di ammalarsi di cancro. Bastano semplici regole che devono diventare abitudini: dare la precedenza a vegetali, frutta, cereali integrali e legumi, assumere modeste quantità di carni magre, pollame, pesce, latticini e uova e olio extravergine di oliva, ridurre il consumo di alimenti molto calorici, ricchi di zuccheri semplici e di grassi (specie se animali), il consumo di carne rossa e di carni conservate. Attenzione anche al troppo sale”. "Tra le buone abitudini, come raccomandato anche dal Codice Europeo contro il Cancro, ci sono poi il fare regolare attività fisica, non fumare, aderire ai programmi di screening" conclude Peirano.