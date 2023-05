Salute e sport, convegno in nome di Astori Esperti a confronto sui problemi del cuore

di Iacopo Nathan

Unione, amicizia e ricerca scientifica, unite nel nome di Davide Astori. Presentato ieri il primo evento ufficiale dell’associazione che porta il nome del capitano della Fiorentina, tristemente scomparso 5 anni a fa causa della malattia cardiologica chiamata cardiomiopatia aritmogena. E proprio il silente male che si è portato via Astori sarà al centro della grande conferenza che si terrà al centro tecnico di Coverciano il 31 maggio, insieme ad una cena di beneficienza lo stesso giorno nel refettorio di Santa Maria Novella. L’idea è stata appunto quella di portare avanti le lancette della ricerca scientifica, unendola al mondo dello sport, come testimonia anche la presenza confermata del ministro Abodi. Oltre a lui saranno presenti molti esponenti del mondo scientifico di spicco, come Alessandro Zorzi, cardiologo e professore all’università di Padova e Antonio Pelliccia, cardiologo e medico del Coni. "Abbiamo deciso di dedicare questo evento alla malattia che da cinque anni a questa parte ha segnato per sempre la nostra vita – dice Bruno Astori, fratello di Davide -. Abbiamo conosciuto la professoressa Sommariva e abbiamo capito che era una figura in linea con i nostri valori. Ci piace vedere questa occasione come un’occasione per incontrare chi crede nel nostro progetto e per passare del tempo con gli amici. Firenze è una città che ci ha sempre accolto alla grande e ci è parso naturale sceglierla come punto di partenza: utilizzeremo Firenze come trampolino per lanciare il nostro messaggio". "Siamo felici che Firenze sia ancora la casa dell’associazione Astori – aggiungono gli assessori del comune di Firenze Cosimo Guccione e Sara Funaro -. Vogliamo ringraziare la famiglia Astori per i momenti che l’hanno legata a Firenze, che è una città che non dimentica e sempre cercherà di tenere vivo il ricordo di Davide. L’unione dello sport e della ricerca sono un valore aggiunto prezioso, che si uniscono in questo grande evento del 31 maggio".

"L’obiettivo dell’associazione è creare riflessioni – spiega il presidente Luigi Maria Miranda -, e vogliamo farlo anche stavolta con i valori di sport e ricerca. Tutti i fondi ricavati da queste iniziative andranno in un’eccellenza italiana, ovvero la ricerca condotta dalla dottoressa Elena Sommariva, ricercatrice del centro cardiologico Monzino. Sono sicuro che Firenze risponderà presente".