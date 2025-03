Salute del territorio. Siglato in Comune il patto sul suolo

Un accordo che vede impegnati Comune di Calenzano, enti di ricerca, associazioni, aziende agricole, operatori commerciali con l’obiettivo di dare vita a una ‘strategia’ partecipata in materia di tutela e salute del suolo. Siglato nei giorni scorsi nel palazzo comunale l’Accordo di gestione territoriale, il documento finale del progetto Humus – Healty Municipal Soils. Il Comune di Calenzano nel 2024 è stato scelto da ANCI Toscana, ente capofila del progetto Humus, come uno dei casi pilota "Suolo & Biodiversità" e ha aderito al Manifesto per la missione del suolo della Commissione Europea, che prevede un impegno verso pratiche dedicate alla salute dei terreni. "La firma dell’Accordo di gestione – commenta Martina Banchelli vicesindaco con delega all’Ambiente – ci permette di entrare in una fase operativa. Ricordiamo che il progetto è aperto a ulteriori adesioni". Scrivere a [email protected] .