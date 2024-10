Salmonellosi, polemiche senza fine: "La versione della Asl non torna. Casi sottostimati e date scorrette"

I dati, alti, rispetto ai numeri di casi di bambini affetti da salmonella sono stati comunicati, in consiglio regionale, dall’assessore regionale alla Sanità Bezzini ma, a ieri, né l’azienda per le refezioni scolastiche Qualità&Servizi né i Comuni soci avevano ricevuto il verbale ufficiale della Asl. Per questo al momento non ci sono dichiarazioni. I contagi sarebbero ben 224 cui devono essere aggiunti i 21 addetti di Qualità&Servizi risultati positivi (tutti asintomatici tranne uno) ma c’è anche chi come la Lega considera basso il numero rispetto ai casi: "Hanno sbagliato persino la data del contagio – aggiungono Federico Bussolin della Lega di Firenze ed i capigruppo a Sesto e Calenzano Daniele Brunori e Daniele Baratti - a questo punto dobbiamo chiederci, stiamo parlando di un doppio contagio? Ci aspettiamo risposte immediate. Quanto ai numeri forniti dall’assessore, sono semplicemente sottostimati. Le nostre fonti e i genitori ci dicono altro, e i comitati di genitori stanno prendendo l’iniziativa: uno ha già avviato una class action, mentre un altro ha raccolto firme per una petizione volta a migliorare il servizio di Qualità e Servizi. Serve una commissione controllo congiunta tra i Comuni della Piana fiorentina".

Sul mistero della data di avvio della tossinfezione interviene anche Fdi: "L’assessore – dicono Vittorio Fantozzi e Elisa Tozzi capogruppo in consiglio regionale e consigliera regionale e Stefano Mengato capogruppo in consiglio a Sesto - ha dichiarato che la causa dell’infezione sia stata il pasto servito martedì 24 settembre; risulta però che il primo bambino colpito dalla salmonellosi sia stato ricoverato al Meyer domenica 22 settembre. Ci sembra che tutta la vicenda sia stata affrontata con approssimazione".

Duro anche Toccafondi capogruppo IV a Sesto: "Intossicazione da salmonella, 224 casi con 26 ricoveri – commenta - sono numeri enormi che chiedono risposte. Sorprende che ci siano volute tre settimane e una interrogazione in Regione per avere i numeri. Adesso informino su cosa è accaduto e dicano cosa hanno intenzione di fare, basta silenzio". In realtà il campione positivo è stato rinvenuto effettivamente nel pasto del 24 ma sono state fatte analisi da parte della Asl anche nei piatti del giovedì precedente che contenevano lo stesso ingrediente, i pomodorini: i riscontri, però, in questo caso sono risultati negativi.