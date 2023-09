Sagre e feste paesane La tradizione è servita

Una domenica all’insegna di feste paesane e sagre. L’ideale per una gita fuori porta nelle splendide colline fiorentine. A Molino del Piano si conclude oggi la “Festa della musica e dello sport“ nei giardini del circolo La Torretta. In programma, dal pomeriggio fino a tarda sera, spettacoli, spazio giovani, giochi per bambini e cucina di qualità. Stasera dalle 20 riflettori puntati sul gran finale con musica e presentazione delle squadre di calcio di Molinense e Sieci. Dalle 19,30 pizzeria e ristorante nel Boschetto, con specialità di pesce e carne alla griglia, insieme alla tradizionale Casina dei dolci.

Ultimo giorno per la “Fiera Calda“ a Vicchio che vede in programma la rassegna “Vicchio dei Lettori“, il simposio di scultura in legno Appenninia, la Fattoria degli animali, oltre a musica, cultura, astronomia, mercatini e stand di vario genere. Per gli amanti della buona cucina, stasera dalle 19, appuntamento a Pelago dove si terrà la “Sagra del Tortello, Salsiccia e Bardiccio“. La sagra avrà luogo al Centro pastorale La Pira, in via Vallombrosana 4 a Pelago.

Si è poi alzato il sipario, al circolo Arci del Girone, sulla famosa “Sagra del Tartufo“, che proseguirà fino a domenica 24 settembre, promossa insieme alla Festa del Volontariato della Croce Azzurra. La cena è prevista su due turni: alle 19,30 e alle 21,15; la prenotazione è consigliata telefonando al 3314480285 (solo tra le 16 e le 18) o visitando il sito sagratartufo.octotable.com.

Da non perdere, inoltre, la “Festa della Mora del bosco e dei suoi frutti“ a Vaglia, mentre a Pinzano è in corso la tradizionale “Festa in Forno“. Oggi, inoltre, si conclude la “Sagra del fritto misto“ organizzata dal Centro Storico Lebowski, presso l’area eventi del Crc di Pozzolatico.

Francesco Querusti