Sagre e feste a Firenze: riscopri la buona tavola

Fine settimana all’insegna di feste paesane e sagre. Torna domani la tradizionale Festa della Battitura a Borgo Petriolo (Antella). Verrà messa in funzione l’antica locomobile a vapore, insieme alla trebbiatrice. Per gli adulti saranno presenti stand di artigiani locali, da mattina a tarda sera, con prodotti tipici del territorio. Per i più piccoli nel pomeriggio verranno svolte attività come il truccabimbi, il laboratorio del legno, il battesimo della sella sui pony e il tiro con l’arco. Ampio spazio per l’aspetto gastronomico, con l’apertura del ristorante pizzeria e della nuova botteghina del Borgo. Conclude l’evento dopo cena il dj Tagliaferri con musica anni ‘70 e 80’.

A Pozzolatico, frazione di Impruneta, stasera e domani sera si terrà la sagra della bistecca con fungo porcino al circolo ricreativo del paese. Saranno presenti band musicali. Da evidenziare l’anima benefica di questo evento, con parte del ricavato che verrà devoluta a Emergency, grazie ad una reciproca collaborazione attiva.

A Luco (frazione di Borgo San Lorenzo) ecco la ‘Sagra del Cinghiale e del Tortello’. Un’ occasione imperdibile per apprezzare le specialità tradizionali del Mugello: i caratteristici tortelli di patate fatti a mano con antiche ricette, insieme a tagliatelle, carne alla brace e tanti altri piatti tipici. Gli stand gastronomici, allestiti al campo sportivo di Grezzano, apriranno stasera per cena e domani a pranzo e cena. Per info e prenotazioni: 3475229169.

F. Que.