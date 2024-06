Sacerdoti: trasferimenti in arrivo. Nuovi parroci a Grassina e Antella

Il nuovo giro di trasferimenti di sacerdoti tra parrocchie della diocesi, stavolta coinvolgeil Vicariato di Antella, Ripoli e Impruneta. Lascia il Comune di Bagno a Ripoli don James Savarirajan. Un arrivederci doloroso per la comunità a cui si è legato in 9 anni da parroco. Resterà ancora per tutta questa estate, per poi andare a settembre alla sua nuova destinazione: sarà parroco della chiesa di Sant’Antonino a Bellariva. In linea d’aria pochi chilometri, ma una distanza importante per quella che ormai è diventata la sua famiglia allargata.

Sarà sostituito da un collega sacerdote che probabilmente conquisterà lo stesso affetto: don Renato Barbieri, già missionario in Brasile. Diventa parroco, al posto di don James, della parrocchia di San Michele Arcangelo a Grassina e di San Bartolomeo a Quarate. Nuovi sacerdoti in arrivo anche per il capoluogo: don Edoe Koffi Fumey viene nominato vicario parrocchiale di Santa Maria a Quarto mentre don Eden Djim-Madji sarà il nuovo collaboratore parrocchiale di San Pietro a Ripoli. In terra di Impruneta, don Thaickalamury Anthony p. George Taj viene nominato vicario parrocchiale di San Cristoforo a Strada, Santa Cristina a Pancole, San Giorgio al Ferrone, San Giuseppe Artigiano al Passo dei Pecorai. Ma nel valzer di sacerdoti della diocesi di ultima nomina da parte dell’ormai ex arcivescovo Betori, condivisa dal nuovo vescovo Gherardo Gambelli, c’è anche un’altra conoscenza che è rimasta nel cuore dei grassinesi: don Stefano Casamassima (all’anagrafe Vito Leonardo), è il nuovo cappellano del carcere di Sollicciano, prendendo il ruolo che è stato proprio di Gambelli. Per 10 anni, don Stefano nella parrocchia di Grassina è stato al fianco di don Fabrizio Poli (morto nel 2019). In questi ultimi anni è stato parroco di San Pancrazio in Val di Pesa.