Il sabato caldo di Firenze: corteo in centro, poi Fiorentina Milan

Un sabato caldo a Firenze

Firenze, 3 marzo 2023 – E’ un sabato da tutto esaurito a Firenze. Il capoluogo toscano, per un gioco del calendario, è interessato da due importanti eventi a livello nazionale.

Un politico, con la manifestazione del centrosinistra a sostegno degli studenti di sinistra nell'aggressione di alcuni studenti di destra al liceo Michelangiolo. L’altro sportivo, con un importantissimo Fiorentina Milan da 38mila spettatori di cui almeno cinquemila sostenitori rossoneri.

Un sabato in cui la viabilità verrà messa a dura prova. Anche se il giorno prefestivo e la non concomitanza dei due eventi, che peraltro si svolgeranno in due punti lontani della città non dovrebbero creare problemi insormontabili. Il dispositivo di sicurezza che è stato approntato è comunque importante.

Il corteo da cinquantamila persone che attraverserà il centro di Firenze è in sostegno agli studenti di sinistra aggrediti da studenti di destra davanti al liceo Michelangiolo due settimane fa. Una vicenda che da locale si è poi trasformata in un caso nazionale, con la politica che ha dibattuto sulla vicenda fino alla decisione di una manifestazione dai profondi significati politici.

Il corteo si svolgerà tutto in centro storico. Partirà da piazza Santissima Annunziata. E’ qui che si ritroveranno le migliaia di manifestanti che poi sfileranno in un percorso che passerà anche dalla sede del liceo Michelangiolo, in via della Colonna. Il percorso toccherà piazza D'Azeglio, via della Mattonaia, via Santa Verdiana, via dell'Agnolo, via de' Macci, via Ghibellina, via delle Conce, via San Giuseppe, vvia delle Casine, lungarno della Zecca Vecchia, piazza Cavalleggeri, corso Tintori, via Magliabechi. L’arrivo è in piazza Santa Croce.

La manifestazione del centrosinistra, che vede tra i partecipanti anche il sindaco di Firenze Dario Nardella, inizierà tra le 14 e le 14.30 e andrà avanti fino al tardo pomeriggio.

Saranno al corteo la neo segretaria del Pd Elly Schlein e il leader del Movimento Cinque Stelle ed ex premier, nonché ex docente dell’università di Firenze Giuseppe Conte. In quello che tutti vedono come un primo tentativo di avvicinamento tra le due formazioni politiche. Con la manifestazione che, come hanno detto alcuni osservatori politici, diventerà una sorta di primo laboratorio politico.

Quando la manifestazione sarà già finita ci sarà il fischio d’inizio di Fiorentina-Milan (qui i provvedimenti di circolazione). Una partita molto importante per i viola per consolidare la loro posizione in classifica ma anche per i rossoneri e la loro volontà di non perdere il treno dell’Europa. Sono 38mila i biglietti staccati per la partita. Almeno cinquemila saranno i tifosi del Milan presenti allo stadio Artemio Franchi. Il dispositivo messo in campo dalle forze dell’ordine è quello dei grandi match. Sarà la zona di Firenze Sud ad accogliere i tifosi milanisti, ai quali sarà dedicato il viale Fanti e il parcheggio del Mandela Forum in un cordone di sicurezza ampiamente collaudato per altre partite di cartello.

Sarà una serata speciale quella di Fiorentina-Milan, tutta nel ricordo di Davide Astori, a cinque anni dalla morte dell’ex capitano della Viola prematuramente scomparso a causa di un malore prima di Udinese-Fiorentina il 4 marzo 2018.