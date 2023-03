Al Franchi arriva il Milan, i provvedimenti di circolazione

Lo stadio Franchi

Firenze, 3 marzo 2023 - Una importante sfida calcistica: sabato 4 marzo alle 20.45 allo stadio di Firenze Artemio Franchi torna il campionato di serie A con la partita che vedrà la Fiorentina scendere in campo contro il Milan.

L’incontro inizierà alle 20.45, a qualche ora di distanza dalla grande manifestazione dei sindacati sulla scuola, dopo i fatti accaduti al liceo classico Michelangiolo. Su disposizione della Questura saranno istituiti nella zona dello stadio provvedimenti già adottati in occasione degli incontri giudicati più impegnativi per l’ordine pubblico.

Quindi i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da sei ore (sosta) e tre ore prima (transito) il fischio d’inizio.

Per consentire l'allestimento delle barriere di prefiltraggio, il mercato rionale in piazza Campioni del ’69 e le eventuali attività comprese all'interno dell'area di prefiltraggio dovranno chiudere entro le 13. Per le deviazioni delle linee del trasporto pubblico consultare il sito di Autolinee Toscane (www.at-bus.it).

Niccolò Gramigni