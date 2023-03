Manifestazione 4 marzo Firenze, orari, percorso e programma

Tutto pronto per il corteo di sabato 4 marzo

Firenze, 3 marzo 2023 – E’ definito il programma della manifestazione di sabato 4 marzo a Firenze. Si snoderà lungo tutto il centro storico. Sono attese migliaia di persone.

Ecco il percorso della manifestazione: il corteo partirà da Piazza Santissima Annunziata e passerà da Via della Colonna, Piazza D'Azeglio, Via della Mattonaia, Via Santa Verdiana, Via dell'Agnolo, Via de' Macci, Via Ghibellina, Via delle Conce, Via San Giuseppe, Via delle Casine, Lungarno della Zecca Vecchia, Piazza Cavalleggeri, Corso Tintori, Via Magliabechi concludendosi in Piazza Santa Croce.

La manifestazione partirà alle 14 da piazza Santissima Annunziata. Il corteo dovrebbe arrivare in piazza Santa Croce dopo le 15.

Gli interventi dal palco saranno affidati a rappresentanti eletti nelle Rsu degli istituti scolastici fiorentini, ai quali si aggiungeranno rappresentanti della società civile e di associazioni che hanno assicurato la loro presenza (Arci, Anpi, Acli). Prevista anche la partecipazione, con un proprio intervento, del sindaco di Firenze Dario Nardella.

Il Comune informa che dalle 7 di sabato 4 marzo saranno in vigore divieti di sosta in alcune strade interessate dal corteo, ovvero: via Santa Verdiana (lato numeri civici pari), via dei Macci (da via dell’Agnolo a via Ghibellina), via Ghibellina (da via dei Macci a via delle Conce), via delle Conce (tra via Ghibellina e via di San Giuseppe), via Magliabechi, piazza Santa Croce, largo Bargellini, via Giovanni da Verrazzano (tra piazza Santa Croce e via del Fico). Si aggiungeranno anche divieti di sosta in via Spadolini. Previsto un servizio ad hoc della Polizia Municipale con l’impiego di 14 pattuglie dedicate.