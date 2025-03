Dalle strade di Firenze ai villaggi del Rwanda: le magliette della Half Marathon in viaggio per la solidarietà

Firenze, 6 marzo 2025 – Ogni grande evento sportivo richiede una logistica attenta, soprattutto quando si tratta di fornire magliette ai partecipanti. Un’organizzazione scrupolosa prevede sempre una scorta extra per far fronte a cambi di taglia o a iscrizioni dell’ultimo minuto. Ma cosa succede alle maglie in eccedenza?

Alla Half Marathon di Firenze, il surplus non diventa uno spreco, bensì una risorsa preziosa per chi ne ha più bisogno. Grazie a un’iniziativa ormai consolidata, la UISP Firenze, organizzatrice della prestigiosa mezza maratona del prossimo 6 aprile, in collaborazione con l’ETS Regalami un sorriso, recupera le magliette inutilizzate e le avvia verso un nuovo percorso di solidarietà. Il viaggio prosegue grazie al supporto dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Prato, che, in sinergia con l’Associazione Amata Africa di Mario Albanese, porta questi capi d’abbigliamento in alcuni villaggi del Rwanda, dove il riciclo virtuoso si trasforma in un gesto concreto di aiuto.

foto Regalami un sorriso

"Siamo orgogliosi di questa sinergia", afferma Marco Ceccantini, presidente UISP Regionale e responsabile dell’organizzazione della Half Marathon Firenze. "Quello che poteva sembrare uno scarto diventa una risorsa, un piccolo ma significativo contributo per chi ne ha davvero bisogno".

Ma la sostenibilità non si ferma qui. Piero Giacomelli, presidente dell’ETS Pratese e collaboratore storico della UISP Firenze, sottolinea un altro aspetto innovativo: l’abolizione dei palloncini di plastica per i pacemaker, sostituiti da vele colorate applicate agli zainetti. Un piccolo ma importante passo avanti nella riduzione dell’impatto ambientale degli eventi sportivi. La Half Marathon Firenze, l’ETS Regalami un Sorriso, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato e Amata Africa dimostrano che sport, ecologia e solidarietà possono correre insieme, trasformando un gesto semplice in un’opportunità di cambiamento.