Ruota panoramica come un presidio di legalità

Torna da inizio dicembre al 31 marzo la ruota panoramica in piazzale Vittorio Veneto alle Cascine: misurerà 55 metri, altezza dalla quale sarà possibile godersi la vista sull’intera città di Firenze, e per un primo periodo (fino al 19 gennaio) sarà affiancata da una pista di pattinaggio sul ghiaccio di oltre 1.300 metri quadri di superficie, da addobbi natalizi e da attività collaterali con spettacoli a tema dedicati ai bambini e alle famiglie; in un secondo periodo, dal 20 gennaio fino a tutto marzo, sotto alla ruota panoramica saranno invece organizzate iniziative culturali e di intrattenimento. Il progetto selezionato dall’amministrazione comunale a seguito di avviso pubblico (presentato da The Wheel srl come capofila di un raggruppamento temporaneo di imprese), prevede anche pacchetti promozionali dedicati a residenti, famiglie e scuole.

"Anche quest’anno grazie alla ruota panoramica e alla pista di pattinaggio sul ghiaccio piazzale Vittorio Veneto sarà un luogo di festa, di socialità e di divertimento, con un pizzico di magia, per tanti cittadini e in particolare per le famiglie con figli – dice l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini – dopodiché la piazza sarà interessata dall’intervento di riqualificazione, già fissato dal Comune, che la porterà ad essere uno spazio pubblico di qualità. In questi ultimi due anni la ruota panoramica è stata pensata in piazzale Vittorio Veneto per garantire un presidio sociale, che porta sempre con sé maggiore sicurezza".