Ruffini diventa babysitter. Lo show dei bambini

Tre piccoli guastafeste e lui, Paolo Ruffini che ha il compito di tenerli a bada fino al ritorno dei genitori. Risate, follie, qualche favola e un grande gioco in un lungo conto alla rovescia tra nascondino e rubabandiera con il grande compito di emozionare e divertire. Il comico livornese porta, infatti, il suo ‘Il babysitter’ al Teatro Verdi questo pomeriggio alle 16,45 e stasera alle 20,45. I protagonisti sono i tre piccoli attori: Isabel Aversa, Leonardo Zambelli e Lorenzo Pedrazzi, che metteranno in difficoltà Ruffini, dall’inizio della rappresentazione e fino alla fine, tra sketch divertenti e tanta improvvisazione. Una pièce che vuole essere uno spettacolo-verità sulla vita quotidiana e sulla cultura che circonda il rapporto tra adulti e bambini, con tante riflessioni sull’umanità, la bontà, ma anche su fantasia e libertà, tutto senza dimenticarsi l’umorismo e l’ilarità, che rimangono a fare da padrone. Ad accompagnare gli attori, le favole, i giochi di ruolo e i tanti racconti avventurosi ci saranno anche le note di pianoforte, suonate magistralmente da Claudia Campolongo.

Lo spettacolo arriva in replica dopo il successo di Santo Stefano, sempre al Teatro Verdi, e ancora prima con il debutto nel Teatro 4 Mori della città labronica, dove il senso del gioco e quello dell’amore incondizionato hanno preso gli occhi e i cuori del pubblico, per non lasciarli più. Insieme, una riflessione sull’età adulta e sulla perdita della spensieratezza, in un grande susseguirsi di scene comiche che mostreranno a tutti il loro ‘io infantile’ nascosto. Da qui, infatti, il sottotitolo dello spettacolo: ‘Quando diventerai piccolo capirai’. I biglietti possono essere acquistati online su www.teatroverdifirenze.it e su www.ticketone.it oppure nei punti vendita del Circuito Box Office Toscana (per l’elenco completo dei rivenditori: www.boxofficetoscana.it). I biglietti possono essere acquistati anche alla biglietteria del teatro.

Lorenzo Ottanelli