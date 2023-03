Rubano cento borse in un’azienda Indagano i carabinieri

Avevano confezionato 92 borse in vari colli pronti per la spedizione e le avevano sistemate nel piazzale dell’azienda, in attesa che venissero ritirate. Ma, approfittando di un attimo di distrazione dei responsabili dell’aziende, alcuni malviventi sono riusciti a rubarle. Il furto è andato in scena mercoledì pomeriggio, intorno alle 15.30, ai danni di un’azienda collocata in via Amendola, nella zona industriale di Signa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, due persone con il volto coperto sarebbero entrate nel cortile della ditta con un’auto di colore scuro e, approfittando di un attimo di distrazione dei dipendenti, avrebbero rubato gli scatoloni contenenti 92 borse di marca, Crochet (realizzate all’uncinetto) dal valore complessivo di circa mille euro. I fatti sono stati quindi denunciati ai carabinieri della stazione e della compagnia di Signa che stanno ora portando avanti le indagini. Dettagli utili a chiarire l’accaduto potrebbero arrivare dall’analisi delle telecamere dell’azienda.