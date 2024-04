Ruba un profumo a La Rinascente, poi aggredisce il vigilante: arrestato

Firenze, 28 aprile 2024 – È costato l'arresto e il venire scoperto come irregolare in Italia a un georgiano di 41 anni il furto di un profumo di marca a La Rinascente di Firenze, in piazza della Repubblica. Il taccheggio si è trasformato in rapina impropria, spiega la polizia, perché l'uomo della Georgia scappando col prodotto rubato ha reagito a un vigilante che lo stava fermando.

Nel contatto il 41enne ha causato graffi ed escoriazioni alla guardia privata. La polizia lo ha arrestato ed ora è ristretto in camera di sicurezza in attesa della direttissima domani in tribunale. La vicenda porta al vaglio delle autorità anche la sua posizione di extracomunitario rispetto al permesso di soggiorno per permanere in Italia.