Ruba in un negozio Bloccata dai vigili

Primo giorno di servizio mirato, prima denuncia. Martedì la pattuglia della Municipale presente nella zona di piazza della Stazione nell’ambito del potenziamento dei controlli, è intervenuta denunciando una donna che aveva appena rubato in un negozio. Gli agenti erano in via Nazionale all’altezza di via Chiara quando sono stati fermati dai negozianti che avevano bloccato una 40enne straniera. La donna era entrata in un negozio, aveva indossato una giacca a vento dal valore di euro 138 e si era allontanata.