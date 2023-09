Ruba il portafoglio a due ragazzini e scappa sul tram ma viene fermato. Nei guai un 18enne straniero

Era salito sul tram pensando così di allontanarsi impunito ma non ha fatto i conti con la Polizia Municipale che ha intimato l’alt all’autista e ha interrotto la sua fuga. Si tratta di un giovane straniero che sabato pomeriggio ha sottratto il portafoglio a due ragazzini in zona Porta a Prato. I due, minorenni, si sono rivolti agli agenti motociclisti impegnati nella viabilità raccontando di essere stati derubati da un ragazzo che dopo era salito sul tram. Gli agenti hanno quindi intimato all’autista di fermarsi e sono saliti a bordo. Qui hanno individuato il ragazzo e lo hanno invitato a uscire per poi accompagnarlo al Comando della Polizia Municipale per gli accertamenti del caso. Senza documenti, dalla identificazione è risultato un 18enne straniero. Dopo aver visionato le immagini delle telecamere che hanno confermato il racconto dei ragazzini, per lui sono scattate le denunce per rapina e per violazione della normativa sull’immigrazione.