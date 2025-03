Santo Spirito, il vescovo Gambelli scrive a Crosetto: stop alla Rsa nella ex caserma. I frati: “Pronti a occupare”

Firenze, 10 marzo 2025 – Se dovesse procedere il progetto, approvato in sede ministeriale, per realizzare una rsa e una senior house di lusso nell’ex caserma Ferrucci a Firenze, a fianco della basilica di Santo Spirito, “appena sentiremo partire i lavori noi agostiniani come ultima spiaggia siamo anche pronti a occupare”. Lo ha dichiarato padre Giuseppe Pagano, priore del convento Santo Spirito a Firenze, parlando del futuro del convento e chiedendo lo stop dell’operazione, avviata nel 2014 all’insegna della “poca trasparenza”. “L’rsa cozzerebbe – prosegue padre Pagano – con la nostra presenza, secolare, e la convivenza non sarebbe possibile per come è ideato il progetto”.

Oggi sono state presentate due iniziative a sostegno del progetto che gli agostiniani stanno ideando per dare vita a un polo culturale ed educativo, rivolto in particolare agli studenti stranieri, ma anche servizi e attività pensati per la città, negli spazi dell'ex caserma, che per decenni è stato sede del distretto militare. Un'idea anche per riportare sotto l'egida della basilica l'intero complesso, che contiene capolavori come il chiostro dell'Ammannati o la cappella Corsini.

Il 20 marzo, alle 18, è previsto un flash mob in piazza Santo Spirito e il 21 marzo, alle 17:30, una conferenza dentro la basilica. Padre Giuseppe, è stato spiegato, negli anni ha scritto per tre volte al ministero della Difesa senza ottenere risposta, così come è ancora senza risposta una lettera inviata il 2 gennaio dall'arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli, insieme al priore generale degli Agostiniani padre Alejandro Moral Anton, al ministro della Difesa Guido Crosetto per chiedere un incontro sul futuro dell'ex convento.

"Questo è il luogo degli agostiniani - ha aggiunto padre Pagano parlando con i giornalisti -. Se potessi parlare con il ministro Crosetto gli direi di ridare il complesso al demanio militare, così che noi potremmo trattare per la concessione degli spazi dove realizzare il progetto che stiamo mettendo insieme. Ho scritto anche alla sindaca Funaro dopo che le giunte comunali di Firenze e Bologna si sono riunite nelle scorse settimane lanciando l'idea comune di dare vita ad una realtà culturale nei rispettivi centri. Per Firenze il luogo adatto a creare un centro culturale potrebbe essere proprio l'ex convento di Santo Spirito. Altrettanto potremmo fare a Bologna negli spazi degli agostiniani".