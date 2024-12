Rsa, ospiti in festa. La visita di Pignotti

Le nonne delle Rsa di Bagno a Ripoli hanno accolto con abbracci e baci Francesco Pignotti: il sindaco di Bagno a Ripoli ha fatto un giro di saluti nelle case di riposo del territorio per portare gli auguri agli anziani da parte di tutta la comunità. "Ho ricevuto un’accoglienza meravigliosa e tanta simpatia - ha detto commosso uscendo dalle strutture -. Sono i nostri nonni e le nostre nonne, le colonne portanti delle nostre famiglie. Oggi che sono più fragili dobbiamo essere al loro fianco più che mai, far sentire loro il nostro affetto e il nostro grazie". È stata anche l’occasione per portare gli auguri e soprattutto ringraziare "tutte le operatrici e gli operatori delle Rsa, che si prendono cura dei nostri nonni ogni giorno dell’anno facendoli sentire come a casa, con una professionalità e una passione che vanno oltre ai semplici "compiti" lavorativi".