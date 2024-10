A Firenze si corre la prima edizione della Rotary Run

Firenze, 15 ottobre 2024 – A Firenze il 20 ottobre si corre la prima edizione della Rotary Run, manifestazione ludico motoria con due percorsi, uno di 10 chilometri a passo libero e una camminata di circa 3 chilometri. Il ritrovo sarà in piazza del Carmine alle 7 con partenza (alle ore 9.30 per la 10 km e alle 9.40 per la camminata di 3 km) e arrivo sempre in piazza del Carmine. Oltre 550 fino ad ora le iscrizioni. “Una corsa che ha due aspetti particolari che mi piacciono molto e che voglio sottolineare – spiega il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione –. La partenza da piazza del Carmine che è stata, fin da subito, una scelta giusta per riscoprire una piazza che per me è eccezionale anche se non è nel giro delle piazze più conosciute in città. La seconda è la finalità della corsa: l’acquisto di un pulmino per l’associazione sportiva “Il Ritrovo” che ho conosciuto da assessore allo sport: fanno un lavoro straordinario. Un lavoro di cui la nostra città ha bisogno ed è bene organizzare iniziative per aiutarli. Invito tutti ad andare a vedere le partite che organizzano, le iniziative che svolgono. Ringrazio tutti i club del Rotary che hanno pensato a questa iniziativa che coniuga sport e solidarietà”.