Rotary Lorenzo il Magnifico: 4000 euro alle Misericordie fiorentine

Il momento della consegna della donazione

Firenze, 18 marzo 2023- “Io mi controllo“, è questo il titolo del progetto a scopo socio sanitario portato avanti dalle Misericordie fiorentine, per garantire screening e visite mediche alle persone in difficoltà economica del nostro territorio. A sposarlo con convinzione è stato il Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico, quest'anno presieduto da Pino D'Aliesio, che nel corso di una riunione a Villa Viviani ha consegnato un assegno di 4mila euro a Enrico Sardelli, direttore del Coordinamento delle Misericordie dell’area fiorentina.

“Il nostro impegno -ha spiegato Sardelli- consiste nel programmare un’iniziativa di screening medici per garantire visite adeguate a tutte le persone in difficoltà economica, il cui reddito Isee non superi la soglia di 8mila euro. Il Coordinamento si occuperà di individuare all’interno della propria rete ambulatoriale dei medici per le visite, da organizzare e definire previo appuntamento. Il momento che stiamo vivendo, anche a causa della recente pandemia, è molto difficile, soprattutto per le fasce di popolazione più svantaggiate che hanno dovuto rinunciare alla prevenzione o a visite mediche specialistiche importanti per la propria salute”.

“Un progetto scelto per i rapporti speciali che ci legano alla Misericordia - spiega il Presidente Pino D'Aliesio –, cui abbiamo deciso di destinare una donazione già diversi mesi fa e al quale il Distretto toscano Rotary 2071 ha voluto contribuire con 2000 euro. Un traguardo importante che permetterà la realizzazione di molte visite specialistiche e screening medici per tutta la popolazione”.

Il Coordinamento Misericordie Area Fiorentina gestisce l’intera zona del capoluogo toscano e della sua provincia e opera su tutto il territorio offrendo supporto gestionale, amministrativo e finanziario. Fondato nel 2016, assiste e coordina tutte le attività delle confraternite: attività di soccorso; assistenza sanitaria e socio-sanitaria; sostegno alle famiglie e agli individui più fragili; attività di Protezione Civile, di formazione e difesa dell’ambiente; supporto ai grandi eventi pubblici, come le manifestazioni sportive o i concerti.

All'incontro rotariano a Villa Viviani erano presenti anche altri membri del coordinamento - Bartolomeo Gatteschi e Sara Tamai - e Don Federico Pozza, della Chiesa dei Santi Michele e Gaetano.