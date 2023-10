Il Rotary Firenze Certosa dona un prezioso volume settecentesco ai Georgofili

Firenze, 16 ottobre 2023 - “Silva: or, a Discourse of Forest-Trees, and the Propagation of Timber in his Majesty's Dominions...”, questo il titolo del prezioso volume consegnato dal Rotary Club Firenze Certosa all’Accademia dei Georgofili di Firenze. Si tratta di un testo antico di botanica, redatto tra il 1700 e il 1800 da Evelyn John, fino ad ora assente nella pur assai ricca biblioteca dell'Accademia. “L'annata che ho l'onore di presiedere – spiega il presidente rotariano Marco Baroncelli – oltre che a progetti di pubblica utilità nei confronti di giovani ed anziani, sarà legata alla valorizzazione della cultura e dell'arte nelle tradizioni fiorentine. Tra i beneficiari dei nostri service saranno, appunto l'Accademia dei Georgofili, quella della Crusca, il Gabinetto Vieusseux, la Pergola, l'Educandato della Santissima Annunziata – per i suoi 200 anni - e la Fondazione Spadolini.” La consegna del service è avvenuta nella sede dei Georgofili e rientra dunque nell'ambito dei service destinati alle varie Istituzioni Culturali Storiche presenti sul territorio fiorentino a cui il Presidente del Rotary Firenze Certosa Marco Baroncelli intende dare particolare attenzione nel corso della sua annata rotariana 2023-2024. Dopo la visita guidata, durante la quale i soci rotariani sono stati condotti alla scoperta dell’Accademia dal Presidente dei Georgofili Massimo Vincenzini, si è svolta la cerimonia di consegna del volume. “Il 9 novembre – continua il presidente – consegneremo un contributo ad una giovane e talentuosa ricercatrice in campo medico, perché possa portare avanti il proprio dottorato di ricerca anche all'estero.”

Caterina Ceccuti