Rondinella non trema. Il derby finisce pari

Girone A

Sporting Cecina-Sestese 1-1. Trasferta sfortunata che la Sestese se avesse avuto una direzione arbitrale più equa, (al rigore dato ai locali, è stato negato quello su Ermini per trattenuta) la squadra di Polloni avrebbe capitalizzato con i 3 punti una partita che meritava. I gol: Berti e Fiorini. Espulso Lorenzo Matteo.

Girone B

Lastrigiana-Signa 1-1. E’ stato un derby combattuto. Fino all’ultimo le due squadre hanno cercato di superarsi. Al gol iniziale di Romei ha risposto il solito Lorenzo Tempesti. Due gli espulsi: Giannini (Signa), Nencini (Lastrigiana).

Scandicci-Fortis Juventus 1-0. Grazie alla sconfitta della Colligiana, la capolista Scandicci se ne va in fuga. La Fortis ha cercato di resistere, alla fine si è arresa al gol del bomber Del Pela. Caddeo (2005) si è seriamente infortunato.

Grassina-Nuova Foiano 2-1. Finalmente la vittoria. Dopo due tentativi andati a vuoto, stavolta Cellini esulta per il successo in rimonta. Prima Simoni, poi Parrini hanno annullato il vantaggio di Ferretti del Foiano.

Castiglionese-Rondinella 0-2. La Rondinella torna a volare. Tronconi brinda a un successo importante e meritato da parte dei suoi giocatori. Una Rondinella perfetta che ha messo in ginocchio una Castiglionese che sta perdendo sempre più contatto dalla vetta. Piras e Polo i gol vincenti.

Affrico-Asta 0-0. Niente da fare. Contro un’Asta che si è chiusa a riccio a difesa del pareggio, l’Affrico di Villagatti si è dovuto accontentare di un punto. Peccato.

Val. Mazzola-Antella 1-1. Antella sfortunata. Dopo il gol Frezza non arriva il raddoppio. Poi, quando la vittoria sembrava ormai in tasca, al 93’ Bonechi ha rimesso tutto in parità.

Sinalunghese-Lanciotto Campi 1-1. Il Lanciotto prende un punto su un campo difficile. Al go di Stefanazzi ribatte Princiotta.

Colligiana-Baldaccio Bruni 2-3. I gol: Boriosi, Predelli e Mercuri. Per i senesi doppietta di Carlotti.

G. Puleri