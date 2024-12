Rondine, volo super. Antella si conferma

Girone A

Certaldo-Sestese 1-0. Una Sestese non in giornata no, esce da Certaldo battuta per un gol di Zefi su punizione. Dopo 19 gare in trasferta, per la Sestese è prima sconfitta.

Girone B

Affrico-Colligiana 0-1. È stato un big-match fra due ottime squadre, combattuto fino alla fine, con la Colligiana più precisa nelle conclusioni a rete, grazie a Carlotti. L’Affrico ci ha provato in lungo e in largo anche con Tacconi e Bianchi senza fortuna.

Castiglionese-Scandicci 1-0. Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio, nella ripresa la capolista Castiglionese con Minocci ha confermato le qualità di leader (vanta il miglior attacco del campionato). Ora con i sei punti di vantaggio il cammino per gli aretini diventa più facile.

Grassina-Fortis Juventus 2-1. I rossoverdi di Cellini tornano a brindare a spese della Fortis sempre più in difficoltà nel segnare. I gol: Parrini al 25’, Betti al 28’ Betti e Masini al 30’.

Lastrigiana-Val. Mazzola 1-1. Dopo un primo tempo di studio, nella ripresa dopo il gol ospite di Borri, la Lastrigiana si è catapultata alla ricerca del pareggio che ci riesce grazie a Pierattini al 95’. È la terza gara che la squadra di Gambadori raddrizza il risultato oltre il 90’.

Nuova Foiano-Rondinella 0-1. Successo importante per la Rondinella che espugna il difficile campo del Foiano per merito di Fantechi. La squadra di Gutili è stata perfetta: bravo il portiere Pecorai a parare un rigore calciato dall’esperto Adami.

Sinalunghese-Antella 0-2. Secondo successo consecutivo per l’Antella che con i due gol di Santucci risale verso una posizione di classifica che da ancora più fiducia per il prosieguo.

Lanciotto Campi-Signa 1-1. Con il gol di Cecchi su rigore i campigiani di Secci hanno costretto il Signa a sciorinare una grande rimonta coronata con il gol di Nencini. G. Puleri