Rolando vola in salita. E il Valdarno è suo

Estate felicissima per la squadra juniores del Team Franco Ballerini Corratec guidata dall’ex professionista Luca Scinto che ha vinto il Memorial Paolo Batignani-Natalino Crini. Niente festa però, perché Scinto resta fedele al proprio motto quando si arrabbia, come in questa corsa, dicendo ai suoi "ora zitti parlo io". Il team di conseguenza non esulta, i corridori si adeguano e quindi niente festa come avrebbero potuto fare in questa competizione valdarnese. La società che porta il nome del grande campione ha ottenuto dunque il successo nel Memorial Paolo Batignani-Natalino Crini a Donnini di Reggello grazie alle ottime doti di scalatore e finisseur di Rolando che gli hanno consentito di mettere in fila tutti gli avversari nel tratto in salita che da Sant’Ellero portava all’arrivo, il più impegnativo.

Qui il corridore ligure di Arma di Taggia, che compirà 18 anni il prossimo 20 settembre, ha allungato riuscendo non senza fatica a debellare la resistenza del tandem formato da Pizzi e dall’albanese Persiani che hanno ottenuto i due posti d’onore. I migliori toscani al traguardo sono risultati Panconi e Simoncini che hanno concluso nella Top ten.

Alla gara valdarnese organizzata dalla società sportiva Aquila di Ponte a Ema, sotto la regia del presidente Francesco Panichi, hanno preso il via in 90. La metà ha portato a termine la gara condotta ad oltre 39 di media.

Ordine di arrivo: 1) Joann Rolando (Team Cesaro Franco Ballerini) Km 107, in 2h’43’, alla media di Km 39,370; 2) Nicolò Pizzi (Gulp Pool Val Vibrata) a 2’’; 3) Mattia Persiani (id.) a 3’’; 4) Luca Carnicella (CPS Professional Team) a 6’’; 5) Luca Laudi (Uc Foligno) a 8’’; 6) Pignatti; 7) Balzani; 8) Panconi a 13’’; 9) Polise; 10) Simoncini.

Antonio Mannori