Rocco Papaleo in visita a Firenze ’Perdere tempo mi viene facile’. Il suo libro sbarca a La Loggia

L’associazione Coast to Coast ha presentato il libro di Rocco Papaleo ‘Perdere tempo mi viene facile’, in presenza dell’autore, presso il ristorante ‘La Loggia’. Sono intervenuti la sindaca Sara Funaro, il consigliere metropolitano Nicola Armentano, il regista Domenico Costanzo e l’attore Antonio Petrocelli. Armentano e la vice presidente dell’Associazione Coast To Coast, Salvatrice Lo Bosco, hanno accolto i numerosi ospiti e personalità, in un’atmosfera allegra, spensierata e allietata da buon cibo e musica. Il regista Costanzo, ha presentato i numerosi ospiti, di cui alcuni facenti parte del consiglio direttivo dell’associazione Coas To coast, e altre personalita pubbliche. La sindaca Sara Funaro ha invitato Rocco Papaleo evidenziandone il suo valore artistico. L’attore, in suo onore, ha letto un brano del suo libro che evidenziava l’amore per l’animo femminile.