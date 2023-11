Addio a Roberto Nistri, editore di Controradio e fondatore del Tenax

Firenze, 21 novembre 2023 – Dopo una breve malattia è morto oggi pomeriggio Roberto Nistri, 69 anni, editore di Controradio e fondatore del Tenax, storico locale di Firenze. La notizia è stata diffusa dalla stessa emittente radiofonica fiorentina Controradio.

"Siamo straziati - si legge nella nota diffusa da Controradio -, e in questo momento ci è difficile descrivere quanto la figura di Roberto sia stata, a partire dagli anni '80, centrale per lo sviluppo delle arti e della cultura di avanguardia nella nostra città ed oltre. La sua inesauribile passione è stata il motore di Controradio, la sua una presenza costante che, non sottraendosi mai a nessun confronto, ci ha spinto ad andare sempre avanti, in ogni condizione. Ci stringiamo alla sua famiglia e a breve comunicheremo quando e dove sarà possibile salutare Roberto per l'ultima volta”.

Commosso il presidente Eugenio Giani che a nome di tutta la regione Toscana si stringe al dolore della famiglia: “Una perdita per tutta la comunità fiorentina e per la cultura d'avanguardia del capoluogo toscano, al cui sviluppo Roberto aveva contribuito con la passione che metteva in ogni attività”.