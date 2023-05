Rivoluzione trasporti "Abbonamento gratis a studenti e residenti" Maxi piano da 6 milioni

"Dai, prendi bus, tram e treno urbano". Si rivolge così il sindaco di Firenze, Dario Nardella nell’annunciare quella che è una svolta per la città e anche a livello nazionale: "Dal 1 settembre – dice il sindaco – Firenze darà l’abbonamento annuale gratuito a autobus, treni urbani e tram a tutti gli studenti residenti di Firenze delle scuole superiori. Inoltre daremo l’abbonamento gratuito ai nuovi abbonati, sempre con residenza a Firenze, ovvero a tutti coloro che non hanno l’account sulla piattaforma di Autolinee Toscane o che hanno un account ma non fanno parte del profilo dell’abbonato storico".

Per entrambe le categorie si dovrà pagare una quota di iscrizione di 50 euro presentando un Isee di qualunque importo: la promozione partirà dal 1 settembre 2023 e durerà fino al 31 agosto 2024. Poi si vedrà. C’è una terza categoria che avrà poi o sconto. Si tratta dei vecchi abbonati, quelli che nonostante le difficoltà, non hanno rinunciato ai mezzi del tpl negli ultimi 18 mesi.

"Loro avranno uno sconto del 15%, è un premio che meritano" dice Nardella. Un triplo regalo dunque per i fiorentini, dal valore di 6 milioni di euro, incluse risorse Pon Metro (risorse spalmate sui bilanci di due anni). "E’ un piano mai visto a Firenze e forse mai visto in Italia visto che solo Bari ha un’esperienza simile, ma con un numero di passeggeri molto contenuto" gongola Nardella, insieme agli assessori Stefano Giorgetti, Andrea Giorgio e Sara Funaro. Alcune annotazioni importanti. Intanto come avere questi vantaggi: si dovrà andare sull’app If del Comune, entrare nella sezione ‘Party con noi’, ottenere il codice conto, registrarsi sul sito di At e poter usufruire dunque dell’abbonamento. "Il codice potrà essere usato per l’acquisto di un abbonamento annuale in due tranches di durata semestrale – viene spiegato -. Trascorsi sei mesi se l’utente avrà soddisfatto i criteri di fedeltà sull’utilizzo del servizio potrà generare il secondo codice sconto con le stesse modalità del primo. Altrimenti non sarà data la seconda tranche".

E si deve dimostrare di usare l’abbonamento in modo corretto, indicando periodicamente sull’app If la linea che si sta usando e ‘collezionando’ almeno 30 inserimenti nel corso dell’anno (attenzione: si potranno memorizzare non più di due viaggi nello stesso giorno). La quota di iscrizione chiamata "fedeltà" di 50 euro serve proprio a questo, per evitare che le persone prendano l’abbonamento gratuito senza però mai usare effettivamente il mezzo.

L’obiettivo è invece il rilancio del tpl alla luce anche, parole di Nardella "dei miglioramenti del servizio offerto da At". Miglioramenti confermati anche dal presidente At Gianni Bechelli secondo cui ora "la situazione è rientrata nella normalità". La platea è vasta: la stima del piano ‘Firenze Tpl+’ è erogare circa 15mila agevolazioni per studenti (attualmente sono 6mila gli abbonamenti studenti attivi), circa 8mila per nuovi abbonati e circa 20mila per quelli storici. Una rivoluzione: un abbonamento annuale per studenti costa 250 euro, per i nuovi abbonati si arriva fino a 310 euro. Da ora con 50 euro te la puoi cavare.

Niccolò Gramigni