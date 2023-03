Gabriele

Canè

Diciamo subito che il professor Arte ha fatto benissimo. Fornire, durante l’intervallo, un’aula ai ragazzi musulmani che in queste settimane di Ramadan hanno bisogno di uno spazio per la preghiera mattutina, è un gesto rivoluzionario nella sua normalità: non disturba nessuno, non toglie nulla ad altre religioni, non sottrae tempo alle ore di lezione. Troppo intelligente per non creare polemica, quasi "banale", l’iniziativa del preside dell’Istituto Marco Polo. Troppo in controtendenza rispetto allo stupidario che dilaga da anni nella nostra scuola quando ci si muove sul terreno minato della coesione e del rispetto reciproco. Abbiamo accumulato, come noto, un campionario infinito di sciocchezze: da quelle oramai storiche come l’abolizione del presepe per non offendere le altre religioni, alla più recente richiesta di soppressione della festa del papà per rispetto di chi il papà non ce l’ha, in un momento, tra l’altro, in cui se non si hanno due madri, due padri, e un utero in affitto, si passa per oscurantisti. Oddio, la diffidenza verso il mondo islamico possiamo anche capirla. Quando vediamo quello che subiscono le donne iraniane o afghane, ribolle il sangue nelle vene. E il terrorismo non è certo alimentato da commando addestrati e armati nelle parrocchie, ma semmai nelle scuole coraniche. Questo non significa però che sia giusto negare un’aula per le preghiere, o peggio ancora non essere ancora riusciti a trovare un locale che ospiti la moschea per i 30mila musulmani che vivono a Firenze. Certo, il problema è soprattutto loro: avere i mezzi necessari per affittare o comprare un ambiente adatto. Ma che la nostra città, che si spaccia per capitale mondiale della pace e del dialogo, non trovi il modo di attivarsi per dare soluzione a questo problema, beh, pensiamo faccia rivoltare La Pira nella sua santa sepoltura. Su cui tanti predicano bene, mentre attorno si razzola malissimo.