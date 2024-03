Riunione di pugilato solidale

Lo sport calenzanese continua a mobilitarsi per il territorio di Campi Bisenzio colpito duramente dall’alluvione del novembre scorso. Dopo l’impegno del Motoclub Pegaso, dell’Associazione Danza Sportiva Tomasiello, dell’Esseci Nuovo Asd, salgono sul ring i campioni di boxe dilettantistico dell’ASD Boxing Club Calenzano. Domenica dalle ore 15 si svolgeranno vari incontri di pugilato tra dilettanti nella palestra di via Barberinese 157 a Campi Bisenzio organizzati dal club calenzanese insieme alla Csc Firenze. L’iniziativa è in collaborazione con la Boxe Campi Bisenzio. Già da gennaio scorso le nostre associazioni sportive si stanno alternando in varie iniziative per sostenere gli amici di Campi attraverso la buona pratica sportiva. L’obiettivo è raccogliere fondi per il comitato di Calenzano per Campi Bisenzio costituitosi all’indomani della devastante alluvione come immediata e concreta forma di sostegno.