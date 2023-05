Ritorna "Stalle aperte" Mukki organizza le gite per scoprire il buon latte

Mancava da tre anni in Mugello "Stalle aperte", l’iniziativa della Mukki che apre le porte delle stalle ai visitatori. Ogni volta erano tantissime le famiglie, molte provenienti anche da Firenze, che venivano in Mugello a visitare i luoghi di produzione del latte più buono. Ora si ricomincia, ed è significativo che lo si faccia all’interno della Fiera Agricola Mugellana, che domenica mette a disposizione dei bus navetta gratuiti che sia il mattino che il pomeriggio faranno la spola verso le stalle borghigiana. In tutto le stalle aperte, quest’anno sono quattro: le borghigiane Palazzo Vecchio di Simone Grossi a Piazzano, Il Grillo di Daniele e Marco Bonini nelle campagne di Luco, poi la Fattoria Palagiaccio a Senni (Scarperia e San Piero) e l’Azienda Marchi Bruno Ivo e Remo in via Riccianico 207 a Firenzuola (qui la visita è autonoma). Le aziende agricole saranno aperte alle visite dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Si potrà visitare la stalla, degustare il latte e ricevere gadget. Mentre in Fiera ci saranno le prove di mungitura.