Ritiro rapido dei rifiuti abbandonati. I servizi a chiamata funzionano. Alia parla di primo bilancio positivo

È positivo il bilancio dei primi 7 giorni di attività del servizio di ritiro rapido rifiuti abbandonati, attivo esclusivamente attraverso Aliapp a Firenze nell’ambito di un pacchetto di nuovi ‘servizi a chiamata’ pensati per garantire più efficienza, più pulizia e un rapporto più diretto con i cittadini. In particolare, nella prima settimana di attività sono state 124 le richieste di intervento arrivate ad Alia attraverso Aliapp, l’applicazione che da smartphone consente ai cittadini di accedere a un’ampia serie di servizi, a partire dalla possibilità di effettuare segnalazioni di rifiuti abbandonati, indicando il luogo dell’abbandono, allegando la foto dei rifiuti e ricevendo da Alia aggiornamenti sulla successiva rimozione. Delle 124 richieste, 105 hanno portato alla rapida rimozione dei rifiuti, in media nel giro di 2,7 ore dalla segnalazione, mentre 19 richieste sono state gestite al di fuori del percorso di ritiro rapido perché si trattava di abbandoni non rientranti nella categoria dei ‘rifiuti urbani’.