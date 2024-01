Ritiro gratis degli alberi di Natale. Saranno piantati nelle aree verdi

Chi ha scelto di addobbare per Natale un abete vero, può donarlo al Comune: se in buone condizioni, può diventare parte del patrimonio arboreo collettivo. I residenti di Figline e Incisa possono richiedere il ritiro degli alberi in vaso: saranno ripiantati nelle aree verdi pubbliche. Il servizio è gratuito: basta contattare l’Urp via mail a [email protected] o allo 055.91251. "Su 20 alberi ritirati lo scorso anno – ricorda l’assessore all’ambiente Paolo Bianchini -, 15 sono sopravvissuti al trapianto. E’ importante non sprecare una risorsa ambientale ed economica fondamentale come i nostri alberi". Tutti gli alberi veri che invece non sono in condizioni tali da essere ripiantati, dovranno essere consegnati direttamente agli ecocentri di Burchio e Stecco per un corretto compostaggio. È possibile anche chiedere il "ritiro ingombranti" di Alia.