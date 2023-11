Doppio guasto, ancora ritardi pesanti per i treni

Firenze, 28 novembre 2023 – Dopo il lunedì nero dei treni, con una mattinata da incubo per i pendolari diretti a Firenze, anche oggi si registrano pesanti ritardi e disagi per i viaggiatori. Intorno alle 11,30 sono stati segnalati due guasti: uno a un treno (non di Trenitalia) tra Santa Maria Novella e Firenze Statuto e uno alla linea a Santa Maria Novella.

Intorno alle 12,40 secondo quanto riferisce Trenitalia la circolazione è tornata regolare ma alcuni convogli avevano accumulato anche 110’ di ritardo (come il Frecciarossa per Torino), altri fra 30 e 50 minuti.