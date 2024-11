Treni, guasto sull’alta velocità Firenze Bologna, mattinata di disagi

Firenze, 15 novembre 2024 – Una mattinata di ritatrdi per l’alta velocità tra Bologna e Firenze quella di venerdì 15 novembre. I problemi hanno riguardato un convoglio che ha avuto un guasto in località San Pellegrino, nei pressi di San Piero a Sieve. Questo ha provocato a cascata una serie di ritardi di altri convogli.

Trenitalia ha seguito passo passo la situazione. Intorno all’ora di pranzo la situazione era tornata quasi ovunque regolare. Ma i disagi sono stati diversi per i viaggiatori. Alcuni treni sono stati infatti deviati sulla linea convenzionale via Prato, lasciando l’alta velocità. Di conseguenza hanno dovuto viaggiare a un ritmo più lento accumulando appunto ritardi.

I problemi sono iniziati intorno alle 7.45. Tre ore dopo la situazione ha ripreso gradualmente alla normalità. Ma soltanto intorno alle 13.30 la situazione è stata risolta, con ancora un paio di ritardi. Circa quaranta minuti di ritardo per due Frecciarossa, uno per Venezia e uno per Reggio Calabria.