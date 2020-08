Firenze, 24 agosto 2020 - Una città sotto choc. Firenze affronta i duri risvolti della crisi da lockdown con una tragedia. Il ristoratore che si è suicidato nel suo locale nel quartiere di Santa Croce porta una pesante cappa sulla città che si interroga.

Così come le autorità locali e il tessuto imprenditoriale, che cercano una via d'uscita a una crisi che nel centro storico si fa ancora più sentire, vista la mancanza dei turisti, la vera linfa vitale per un tessuto economico che conta migliaia di dipendenti. L'uomo, 44 anni, ha deciso di farla finita tra il turno del pranzo e quello della cena. Sono stati i suoi dipendenti, ora sotto choc, a trovarlo (LEGGI L'ARTICOLO).

Proprio a Firenze, a fine aprile, i ristoratori misero in atto una protesta eclatante per sottolineare il gravissimo momento che stavano vivendo, accendendo le luci dei locali ancora chiusi a causa della quarantena in tutta Italia (RILEGGI L'ARTICOLO DI APRILE)

E' un lunedì cupo per la città. Il sindaco Nardella, in un Tweet, si dice "addolorato per la scomparsa di Luca, che a 44 anni si è tolto la vita. Ora più che mai dobbiamo essere uniti, solidali e vicini ai lavoratori e agli imprenditori. E' il momento del silenzio. Alla famiglia, ai colleghi e agli amici di Luca va il cordoglio mio e di tutta Firenze".

"La tragedia del ristoratore che si e' tolto la vita ieri a Firenze - dice il vicepresidente del consiglio regionale Marco Stella - è la punta dell'iceberg di un malessere che cova nel mondo della ristorazione e del turismo in Toscana, messo in ginocchio dalla pessima gestione dell'emergenza Covid da parte del Governo e delle istituzioni. Senza aiuti economici e veri sgravi fiscali, almeno la metà dei ristoranti toscani rischia concretamente di chiudere entro metà ottobre, come da allarme lanciato dall'associazione Ristoratori Toscani. Non possiamo stare a guardare, oltre al Governo (che ha dato poche briciole), anche la Regione Toscana - è l'invito di Stella - deve intervenire subito con aiuti a fondo perduto per i ristoratori e le loro attività".