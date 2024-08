Risse, liti, tafferugli e fiumi d’alcol. Giù il bandone per un discopub

Licenza sospesa per 15 giorni per un locale dell’Osmannoro, il Fuego. Il provvedimento, è stato disposto dal questore Maurizio Auriemma ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed è attivo già da ieri. A far scattare l’atto una serie di episodi, piuttosto recenti, accertati dalle forze di polizia cittadine che avrebbero evidenziato una situazione di possibile pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il primo di questi fatti in ordine cronologico, si sarebbe verificato lo scorso 5 maggio, quando gli agenti del Commissariato di Sesto sono intervenuti nel locale, in due distinte occasioni, per la segnalazione di altrettante liti tra alcuni frequentatori dell’attività.

Liti piuttosto forti che potrebbero anche essere frutto dell’uso smodato di alcolici. A distanza di qualche settimana, gli stessi poliziotti sono tornati nuovamente nei pressi del locale per la segnalazione di due persone ferite a seguito di un tafferuglio tra avventori, durante il quale, secondo quanto emerso, sarebbe volato anche qualche oggetto contundente. I due uomini, entrambi cittadini stranieri, sono stati immediatamente soccorsi e trasportati dal personale del 118 al Pronto soccorso, da dove sono stati successivamente dimessi con una prognosi di 20 e 5 giorni.

Non si tratta, fra l’altro, della prima sospensione della licenza per il ‘disco pub’ dell’Osmannoro: la stessa attività, infatti, era già stata oggetto di un analogo provvedimento della durata di 30 giorni lo scorso 30 gennaio. In quel caso verifiche puntuali degli agenti della Polizia di Strato avevano permesso di accertare che il locale sarebbe stato spesso frequentato anche da persone già note alle forze di polizia e più volte teatro di disordini e fatti di violenza. In un controllo effettuato il 27 gennaio, poi, i poliziotti avevano riscontrato anche alcune violazioni della normativa vigente in materia oltre che di prescrizioni comunali: tra queste la presenza di un’attività di pubblico spettacolo al di fuori dell’orario consentito insieme alla somministrazione di bevande alcoliche ben oltre il limite orario, le 3 del mattino, oltre che alcune problematiche relative alla sicurezza dei locali. Sulla base di quanto emerso, per l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, rappresentata dal Questore della provincia di Firenze, si è creata una situazione di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha generato allarme sociale con la necessità, più volte, dell’intervento anche delle forze di polizia cittadine per ripristinare le condizioni di sicurezza. .