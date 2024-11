Rissa nel cuore della movida. Giovane ferito con un coltello

FIRENZE

Sarebbe spuntato anche almeno un coltello, in una movimentata rissa divampata intorno alle quattro di ieri mattina in via de’ Pandolfini, nel cuore della movida di Santa Croce. Un giovane di 22 anni, fiorentino, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Santa Maria Nuova, dove, con il passare delle ore, le sue condizioni per una ferita da arma da taglio sono andate stabilizzandosi.

Resta la paura di chi ha assistito al furibondo parapiglia, avvenuto nei pressi di un noto locale notturno che attira, soprattutto nel week end e nei prefestivi, come giovedì sera, decine di “nottambuli“.

Secondo quanto ricostruito dalle volanti, intervenute su segnalazione di alcuni presenti intorno alle quattro di ieri mattina, alla rissa avrebbero partecipato più persone. Non sono chiari i motivi alla base dell’acceso diverbio.

A un certo punto, però, diverse persone si sono affrontate senza risparmiarsi, non soltanto a mani nude. Testimoni parlano di diversi coltelli. E in effetti il 22enne rimasto ferito ha lesioni compatibili con una lama.

La polizia ha avviato delle indagini, su input della procura, mirate a stabilire chi ha sferrato il fendente, che rischiava di essere letale, e più in generale per risalire ai vari partecipanti. Si parla anche di soggetti nordafricani, ma potrebbe rivelarsi decisive le telecamere del locale notturno dove potrebbe essersi accesa la miccia e anche la videosorveglianza cittadina.

ste.bro.