Maxi rissa davanti ad un noto locale di Firenze, arriva la polizia

Firenze, 17 dicembre 2023 – Una maxi rissa davanti ad una nota discoteca di Firenze sud, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, con almeno una trentina di giovani coinvolti. Per questo la notte scorsa è intervenuta la polizia: erano circa le 4,45 e gli uomini della sicurezza del locale non riuscivano a calmare gli animi.

Gli agenti hanno trovato numerosi di loro a picchiarsi. Poi c'è stato un fuggi fuggi generale, molti sono scappati nelle strade di Rovezzano e nei campi. Quattro sono stati bloccati, portati in questura e denunciati per rissa: tre sono abitanti a Montevarchi, uno a Figline Valdarno.

Hanno fra i 18 e i 21 anni, sono tutti italiani, due di seconda generazione, caratteristiche che rispecchiano anche quelle dei partecipanti alla rissa fuggiti. La polizia sta svolgendo indagini per definire le cause alla base dello scontro e sono state prelevate le immagini delle telecamere con cui potranno essere identificati anche gli altri. Inoltre, ci sono testimonianze del personale del locale.

La rissa è stata all'esterno, in strada, ma è plausibile che gli screzi possano essere maturati all'interno della discoteca, quindi anche gli addetti potrebbero contribuire a fornire elementi utili alle indagini. Secondo una ricostruzione, potrebbero essersi fronteggiate due compagnie di amici: prima si sarebbero colpiti due contro due, poi tre contro due, via via altri si sarebbero aggiunti a rendere numeroso lo scontro. I motivi al momento sono da stabilire.