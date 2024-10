Credito alle aziende, tassi, intelligenza artificiale: al via "Risk Academy"

Firenze, 14 ottobre 2024 – Dal controllo di gestione al risk management, senza dimenticare l’intelligenza artificiale, uno strumento ormai essenziale per gestire il rischio in ambito bancario.

Prende il via domani il progetto "Risk Academy", un percorso formativo d’eccellenza nato dalla collaborazione tra l'Università di Firenze, Banca Cambiano 1884 S.p.A. e Cabel Industry S.p.A., rivolto agli studenti dei corsi di laurea magistrale in Accounting, Auditing e Controllo e Finance e Risk Management dell’Ateneo fiorentino.

Gli studenti partecipanti affronteranno un ciclo di lezioni pratiche che mirano a fornire competenze avanzate nel mondo bancario e finanziario, grazie al contributo di docenti universitari e professionisti del settore.

Un percorso formativo interattivo e orientato al business

Le lezioni si svilupperanno in sette sessioni, da ottobre a novembre 2024, e saranno tenute da esperti provenienti da Banca Cambiano 1884 e Cabel Industry, in collaborazione con professori dell'Università di Firenze. Il cuore del programma è rappresentato dal business game, una simulazione interattiva in cui gli studenti dovranno gestire un portafoglio di finanziamenti bancari. Divisi in gruppi, saranno incaricati di analizzare quindici proposte di finanziamento e di assegnare il credito alle aziende nel modo più efficiente possibile, rispettando i vincoli imposti dalla banca. L’obiettivo sarà ottimizzare il conto economico, posizionando i prodotti bancari al tasso più competitivo.

Un progetto che unisce teoria e pratica

Gli studenti coinvolti avranno l’opportunità di mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite durante il corso di laurea, confrontandosi con professionisti del settore. La collaborazione tra le aziende e l’Università punta a creare un contesto educativo che integra perfettamente la teoria accademica con la pratica professionale, fornendo ai partecipanti una solida preparazione per affrontare le sfide del mondo del lavoro.

L'evento finale del progetto si terrà a gennaio 2025 presso l'Auditorium di Banca Cambiano 1884 a Firenze, dove studenti e professionisti avranno l’occasione di condividere le esperienze maturate durante il percorso.

Un ponte verso il futuro lavorativo

"Risk Academy" rappresenta un ponte tra il mondo accademico e quello professionale. L’Università di Firenze, Banca Cambiano e Cabel Industry confermano il loro impegno congiunto nel promuovere l’innovazione e la formazione di qualità, preparando le nuove generazioni a diventare protagonisti del settore bancario e finanziario.