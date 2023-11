Riqualificazioni cimiteri di Firenze, al via gli interventi

Firenze, 15 novembre 2023 - Nuove pavimentazioni e ossarini, maggiore accessibilità alle strutture con riqualificazione di scalinate, camminamenti, impianti, abbattimento delle barriere architettoniche, rifacimento dei marciapiedi e pulizia delle murature. Sono solo alcuni degli interventi di riqualificazione dei cimiteri comunali che hanno avuto oggi il via libera della giunta comunale su proposta delle assessore ai Lavori pubblici Titta Meucci e al Patrimonio Maria Federica Giuliani. Un pacchetto di lavori da 820mila euro per il Cimitero delle Porte Sante, il Cimitero del Pino, il Cimitero di Rifredi e altre strutture, con interventi di manutenzione straordinaria nell’ambito di un accordo quadro per l’abbattimento delle barriere architettoniche (120mila euro) e di altri due progetti esecutivi specificamente destinati al consolidamento delle cappelle adiacenti ai camminamenti per il Cimitero delle Porte Sante (250mila euro) e la realizzazione di nuovi blocchi loculi e ossarini al Cimitero di Peretola e al Cimitero di Trespiano (450mila euro).

“Andiamo avanti con i lavori per migliorare l’accessibilità dei cimiteri comunali e riqualificare le strutture storiche e monumentali - hanno detto le assessore Meucci e Giuliani -. Una serie di interventi molto attesi dai cittadini, che consentiranno di realizzare nuovi ossarini, rinnovare pavimentazioni, marciapiedi e murature e di abbattere le barriere architettoniche in strutture che necessitano di lavori di riqualificazione fondamentali attesi da tempo dall’utenza”.

L’accordo quadro da 120mila euro, di durata annuale, prevede lavori di manutenzione straordinaria per l’abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni complessi cimiteriali di proprietà comunale con particolare riferimento al Cimitero del Pino, Porte Sante e di Rifredi e altri per opere minori edili e impiantistiche. Il progetto esecutivo da 250mila euro per il completamento dei consolidamenti delle cappelle adiacenti i camminamenti al cimitero delle Porte Sante prevede lavori per rendere di nuovo fruibile una scalinata di accesso ormai in stato di degrado strutturale attraverso interventi di rinforzo strutturale e la realizzazione di una nuova pavimentazione esterna in cemento architettonico nella zona del bastione nord est, con rifacimento anche dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche. Previsti inoltre lavori di pulizia della muratura in pietra del Bastione.

Il progetto esecutivo da 450mila euro per la manutenzione straordinaria, la riqualificazione e la realizzazione dei nuovi blocchi di loculi e ossarini prevede interventi per eliminare le situazioni di pericolo, manutenzione edilizia straordinaria su coperture e parti strutturali e lavori per la realizzazione di nuovi ossarini e il rinnovo di quelli esistenti. In particolare, al Cimitero di Peretola è previsto l’adeguamento dei percorsi, la realizzazione di due nuovi blocchi ossari, la rimozione di elementi di pericolosità con il ridisegno degli spazi architettonici. Al Cimitero di Trespiano è prevista la messa in sicurezza di celle a terra e la realizzazione di un nuovo ossario comune. Al Cimitero delle Porte Sante è previsto il consolidamento del bastione Pian di Sco’ lato est, oltre a lavori complementari.