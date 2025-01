Riqualificazione a Cancelli . Inaugurato con Giunti il nuovo campo sportivo

"Questo progetto rappresenta un passo importante verso la rigenerazione della frazione di Cancelli: grazie al bando PNRR, siamo intervenuti per creare spazi che favoriscono l’aggregazione, lo sport e il tempo libero, elementi fondamentali per una comunità viva e coesa". Il sindaco di Reggello Piero Giunti ha tagliato il nastro del rinnovato campo sportivo della popolosa frazione insieme alla sua giunta comunale. E’ stato realizzato un campo polivalente per basket e pallavolo, un campo da calcio a sette, nuovi spogliatoi prefabbricati e aree per il tempo libero. Con la collaborazione del Circolo Acli Pro Cancelli, è stata inaugurata ufficialmente anche la ristrutturata piazza Fratelli Rosselli e il giardino adiacente con nuove pavimentazioni, la messa in sicurezza del parcheggio e l’installazione di giochi e arredi urbani. "Abbiamo reso lo spazio pubblico più fruibile e gradevole" sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Tommaso Batignani.

Ma.Pl.