Ripetizioni online e a prezzi popolari L’idea vincente di Ivan e Lorenzo

Hanno 21 anni e hanno assunto 100 professori in tutta Italia Ivan Guarducci e Lorenzo Pecchioli, due ex studenti fiorentini che dopo il Machiavelli hanno lasciato la facoltà di Economia per lavorare al loro progetto YouLearn. Una piattaforma online che offre ripetizioni a distanza pensate per gli studenti degli istituti superiori. Video lezioni di storia, matematica, fisica, arte, inglese, filosofia accompagnate da quiz interattivi e certificati. "Tutto è nato nel periodo del covid, noi la quinta superiore l’abbiamo passata con le lezioni a distanza anche se la maturità l’abbiamo fatta in presenza. Mentre studiavamo ci siamo resi conto che il sistema scolastico italiano non era all’altezza dello sforzo tecnologico richiesto. In quei mesi, era impossibile poter andare al dopo scuola o da qualche docente per ripetizioni". Da questo momento a Ivan e Lorenzo è venuta l’idea di creare un sistema online a disposizione di tutti gli studenti. "Abbiamo assunto cento professori in tutta Italia, accuratamente selezionati, e giovedì abbiamo lanciato la piattaforma con oltre 1.200 corsi. Ma si tratta di un sistema in aggiornamento". Tra i professori anche Matteo Saudino, meglio conosciuto come Barbasophia, il seguitissimo canale Youtube in cui si parla non solo di filosofia ma anche di film, letteratura, politica e attualità, e Pietro d’Innocenzo, battezzato dal popolo di Tik Tok My Matematica. "Nella piattaforma abbiamo ospitato anche dei contenuti di storia dell’arte a cura di WikiPedro" sottolineano i due 21enni soci nel lavoro e amici nella vita. Nelle prime 12 ore di lancio di YouLearn sui canali Instagram sono stai sottoscritti 50 abbonamenti. "Non ce lo aspettavamo, siamo emozionati" sorridono. Anche se il boom avverrà in queste ore con il tam tam mediatico".

Per usufruire delle ripetizioni online sono disponibili abbonamenti mensili dai 7 ai 9 euro mentre i ragazzi disabili avranno accesso gratuito e illimitato ai contenuti. "Da uno studio – sottolineano – è emerso che sono 250mila i ragazzi con bisogni speciali e sono quelli che soffrono maggiormente e hanno più necessità di approfondimenti privati. Ma il nostro obiettivo è quello di rendere questo sistema gratuito per tutti".

Rossella Conte