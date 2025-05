Il vinaio con la marijuana nel garage. La polizia sequestra 17 chili. Negoziante arrestato per spaccio

FIRENZEUfficialmente un commerciante con una nota e avviata bottega di vino sfuso. Ma dietro le quinte, un altrettanto avviata attività di smercio di marijuana. La squadra mobile della questura di via Zara, gliene ha trovati ben 17 chili, nascosti in un garage nella zona di via Gioberti. Oltre a ottomila euro in contanti, ritenuti il provento della vendita dello stupefacente, materiale verosimilmente utilizzato per la pesatura e per il confezionamento e una macchinetta elettrica conta-banconote. In manette è così finito A.B., 45 anni, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All’esito di una mirata e articolata attività di indagine, i poliziotti della Squadra Mobile hanno seguito i passi del negoziante, osservandolo, venerdì mattina, raggiungere a bordo del suo scooter un fondo commerciale di via Arnolfo, lasciare all’interno una scatola di grosse dimensioni che stava trasportando.

Viste le circostanze, un’aliquota del personale che era appostato all’esterno ha deciso di effettuare un controllo all’interno di quel garage, rinvenendo nella scatola - che era stata vista prima trasportare - oltre 5 chili di marijuana.Il 45enne è stato bloccato. Poi i controlli sono stati estesi i controlli alla sua abitazione, in via Giampaolo Orsini, e qui gli agenti hanno scovato all’interno della cantina altri 11 chili circa della stessa sostanza e una macchinetta conta-soldi, all’interno della camera da letto ottomila euro in contanti celati, in parte, in una presa elettrica che occultava una piccola cassaforte e, in parte, in un cassetto del comodino nonché, all’interno di uno sgabuzzino, altra sostanza, una macchinetta sottovuoto e una bilancia di precisione.Il tutto, la termine del blitz, è stato posto sotto sequestro.Dopo le formalità di rito, l’uomo - già noto alle forze di polizia per un precedente analogo avvenuto anni addietro - è stato trasferito presso la casa circondariale di Sollicciano in attesa di convalida della misura precautelare davanti al gip.

Nelle scorse settimane - ma ne è stata data notizia solo ora - i carabinieri, al termine di un’indagine iniziata sul territorio della compagnia Oltrarno, sono invece arrivati dritti al nascondiglio di 24 chili di cocaina purissima, che sul mercato - principalmente proprio quello fiorentino - avrebbe fruttato circa settecentomila euro. In manette è finito un albanese, che nascondeva la droga in un casotto di una stazione di servizio nella zona di Capannori. La mattina dello scorso 9 aprile, i militari in appostamentoassieme ai colleghi di Lucca hanno notato l’arrivo di due borsoni pieni di cocaina, cui è seguito il loro intervento. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di 24 chili di cocaina suddivisa in 24 panetti, più quattro telefoni, materiali per confezionare le dosi, macchine per imbustare sottovuoto e buste varie.

ste.bro.