Ripartono i soggiorni estivi per la terza età Dalla Versilia alle montagne fino all’Adriatico L’iniziativa di Auser patrocinata dal Comune

A Pontassieve anche i meno giovani potranno andare al mare grazie all’iniziativa proposta, anche per l’anno 2023, da Auser con patrocinio del Comune di Pontassieve. Anche quest’anno la sezione Auser di Pontassieve promuove, infatti, i soggiorni estivi per la terza età. Un programma ricco di date e destinazioni è stato messo a punto dall’organizzazione di volontariato e promozione sociale che ogni giorno è impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società. Le destinazioni per l’estate 2023 sono tante, in Toscana e fuori, e spaziano dal mare alla montagna: dalla Versilia alla costa adriatica fino alle montagne della nostra Regione come la Piana degli Ontani o Abbadia San Salvadore. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere, entro il 30 maggio, alla sede dell’AUSER di Pontassieve in Via Piave 2.