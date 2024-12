Riorganizzazione scolastica a Fiesole: trasferimenti e polemiche in vista di settembre

A settembre le scuole di Fiesole potrebbero vedere grosse novità. Nella Valle dell’Arno, l’amministrazione comunale, in accordo con la direzione didattica, ha intenzione di spostare le medie da Compiobbi a Girone, nell’immobile che oggi ospita le ultime tre classi della primaria Gualtierotti che contestualmente saranno riunite con quelle di Compiobbi, in via Venturini. E sempre qui, potrebbero, una volta finiti i lavori, arrivare anche l’asilo e la materna di via Sambre, oltre a una palestrina insieme ad uno spazio polivalente aperto alla collettività.

Cambiamenti in vista anche nella valle del Mugnone. L’amministrazione conta di riportare nell’edificio di via Faentina a Caldine l’asilo, oggi sacrificato nei locali commerciali di piazza dei Mezzadri, lasciando però la materna ancora a Sant’Apollinare, nell’attesa di trasferire entrambi in un nuovo immobile, che pare sia già stato individuato. Una riorganizzazione generale che però non convince l’opposizione di centro destra, che ha presentato una mozione per chiedere alla Giunta "una moratoria" sulle decisioni.

"Siamo davanti ad una vera e propria rivoluzione e su un tema strategico come la scuola serve un confronto con tutti i soggetti coinvolti, a iniziare dalle famiglie – osserva il capogruppo del centro destra, Edoardo Canino – Nelle due assemblee organizzate e gli Stati Generali abbiamo assistito alla comunicazione di decisioni già prese dalla Giunta e dalla direzione didattica. Eventi strategici devono vedere, a nostro avviso, più e articolati passaggi prima di essere adottati". Il tempo però stringe. Le prime novità, lavori permettendo, sono in programma a settembre, con l’avvio del nuovo anno scolastico.

"Ci sono tante criticità da risolvere. Penso ai trasporti – prosegue Canino- il plesso Gualtierotti in via Montegirone, dove l’amministrazione vuole trasferire le medie, ha una ubicazione marginale rispetto a quello di Compiobbi e niente di concreto si sa sulla riorganizzazione delle corse di bus e pullman".

Tanta l’incertezza che regna anche per la staticità del plesso di via Sambre, con il nido e la materna di Compiobbi che l’Amministrazione vorrebbe spostare con le elementari in via Venturini "dove però- prosegue Canino- permane ancora una sostanziale incertezza sul termine dei lavori". La mozione, che sarà presentata domani al Consiglio comunale, chiederà di organizzare assemblee pubbliche in tutte le frazioni coinvolte; promuovere con l’Istituto comprensivo l’acquisizione delle opinioni di genitori e studenti circa il modello di scuola da adottare per primaria e secondaria; effettuare un confronto con i Comuni di Vaglia e Pontassieve, interessati dalla condivisione dei servizi scolastici. "Infine – conclude Canino – va coinvolto il consiglio comunale, che è il luogo deputato ad assumere le determinazioni di indirizzo strategico e fondamentali per la vita della comunità".