Rinascita Volley Firenze: Successo e Professionalità nel Settore Giovanile

Rinascita Volley Firenze avanti tutta nel segno della serietà e professionalità, con squadre di valore e un ottimo e numeroso settore giovanile. La società è presente a Firenze dal 1981 e dal 1992 è guidata dal presidente Elviana Veggian, con particolare riferimento alle zone di Coverciano e Firenze Sud, e si trova a centro classifica in B2. "La nostra formazione – afferma Veggian – è composta da tutte ragazze giovani e fra le titolari abbiamo anche delle nate nel 2006. Ci dispiace che la capitana Caterina Neri, per noi un punto di riferimento, il prossimo anno non ci sarà perchè andrà a Bruxelles per motivi di studio".

Inoltre Veggian tiene a precisare: "Siamo contenti del risultato perché l’80% delle atlete non erano di questa categoria. Siamo orgogliosi del gruppo e del lavoro dell’allenatore e del suo staff, tutti già confermati per il prossimo anno".

Organico squadra serie B2: Aurora Parrini, Rebecca Padovan, Luna Sabatelli, Ginevra Ciotoli, Petra Milli, Caterina Neri, Sofia Pistocchi, Carlotta Pieraccioni, Gemma Pucci, Matilde Lamperi, Martina Spadi, Francesca Caputo. Allenatore Roberto Pedone coadiuvato da Martina Pratelli, preparatore atletico Paolo Franco Neri, medico sociale Roberto Mercuri, fisioterapia Studio Magherini Rocco, scoutman Giulia Bonin. La società sta partecipando ai vari campionati giovanili con 12 squadre. L’Under 16 è campione provinciale Uisp. La Rinascita Volley Firenze vanta 260 tesserate che danno forza al blasonato sodalizio. L’attività giovanile è ancora in pieno svolgimento con formazioni che si stanno ben comportando e si giocherà fino a fine maggio. A giugno ci saranno a Rimini le finali nazionali Uisp a cui la Rinascita sarà presente con l’Under 16. La società rivolge un ringraziamento agli sponsor Flor creazioni profumi e articoli ambientali e per la persona, Lo Spurgo Spa, Filpucci filati e Olio Sardelli. Staff direttivo: presidente Elviana Veggian, vice presidente Gianni Manuelli, dirigente B2 Claudia Cozzi, scuola pallavolo nazionale Katia Renai, direttore tecnico e responsabile settore giovanile Cecilia Signorini, team manager Claudia Cozzi, referenti comunicazione e social media Fabio Segantini e Lucrezia Labardi.

Francesco Querusti