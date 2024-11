Rinascita per Lastra: "Siamo senza stanza è uno scandalo"

"Rinascita per Lastra" protesta per la mancanza di una stanza a disposizione del gruppo consiliare. "Nonostante ripetute richieste – dichiarano i componenti - ancora oggi il nostro consigliere eletto e il nostro gruppo non hanno in dotazione né una stanza, né le forniture dovute e necessarie a svolgere il ruolo. Il nostro consigliere non ha neppure una email istituzionale diretta. Non esiste poi norma o regolamento approvato che giustifichi il divieto, per una forza consiliare, dell’uso della sala del Consiglio comunale".